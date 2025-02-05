がん治療を終え、公務を再開させているイギリス王室のキャサリン皇太子妃。この度、訪れた先で子どもから声援を送られた妃は、わざわざ一度乗り込んだ車を止めさせて、この女の子に駆け寄り、声を掛けたそうだ。【写真】ホスピスで子どもと交流するキャサリン妃BBCによると、現地時間1月30日、キャサリン妃が英南ウェールズにあるニット工場コーギーを訪問。公務を終え、工場を後にしようとする際、詰めかけていたファンの中か