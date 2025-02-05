北米で異例の大ヒットを記録したホラー映画『SKINAMARINK／スキナマリンク』より、見慣れた部屋や廊下、家具の一部が、なぜか不吉で奇妙に見えてしまう全8種のイマジネーションポスターが解禁された。【写真】天井に張り付いたおもちゃ、暗闇で一人不安そうな少年『SKINAMARINK／スキナマリンク』日本限定イマジネーションポスター（8種）本作は、人々の悪夢を再現した短編映像をYouTubeチャンネルに投稿し、新鋭の映像作家