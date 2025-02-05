イギリス発のナチュラルコスメブランド『LUCH（ラッシュ）』では、現在、チョコレートコスメを手作りできるワークショップ「チョコパ！」を開催中。2月14日（金）バレンタインデーまでの期間限定イベントなので、お見逃しなく！ ハンドメイドの楽しさや新鮮なコスメの価値を体験 新鮮な原材料を使用して、すべての商品をハンドメイドで製造している『ラッシュ』。今回の体験型ワークショップは、ハンド