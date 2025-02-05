古着屋や雑貨店、カフェなど個性的なショップが立ち並ぶ大阪・中崎町。この路地裏にひっそり佇む「Wolf COFFEE PATISSERIE」というお店があります。月の満ち欠けをテーマにしたこのカフェは、女性店主・片岡さんのこだわりが詰まった隠れ家的存在。カフェ巡りが好きな方や、ちょっと特別なスイーツタイムを楽しみたい方にはぜひ訪れていただきたいお店なので、紹介します！ 中崎町で出会った「月の満ち欠け」を楽しむ