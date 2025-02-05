阪神は５日、３日に死去した吉田義男氏に黙とうをささげることを発表した。主力が中心の「宜野座組」と「具志川組」ともに練習前に行う。また、６日からスタートする第２クールの４日間は両球場の球団旗を半旗にすることも発表された。