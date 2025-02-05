宮古島大学駅伝ワイドー・ズミ２０２５（報知新聞社など主催）が２月９日、沖縄・宮古島市陸上競技場発着の６区間８２キロで行われる。第１０１回箱根駅伝（１月２、３日）で２年連続８度目の優勝を果たした青学大、箱根駅伝３位で今季の学生３大駅伝２冠の国学院大など関東の１１校と、オープン参加の連合チームが出場する。昨年１０月の箱根駅伝予選会で１４位敗退した東海大は３日に出場校の中で一番乗りで宮古島に入り、４