◇カーリング日本選手権第4日（2025年2月5日神奈川・横浜BUNTAI）女子で18年平昌五輪銅メダル、22年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレは、1次リーグA組最終戦で中部電力を6―5で破って初戦黒星から3連勝とし、通算3勝1敗の同組2位で2次リーグに進出した。スキップ藤沢五月がエンジン全開だ。第6エンド（E）にはプレッシャーのかかるショットを決めると両手を上げて観客をあおれば、同点の最終第10Eは繊細なドローショット