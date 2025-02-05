フジテレビを巡る番組出演者と女性とのトラブルに関する一連の騒動を受け、Daiichi-TVでは、1月30日までに、全社員を対象とした社内調査を実施しました。その結果、出演者やタレントと不適切な行為の報告はありませんでした。Daiichi-TVでは「今後も健全な職場環境を保ち、 良質なコンテンツをお届けしていきます」とコメントしています。