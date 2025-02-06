アイドルグループ「CANDY TUNE」の立花琴未と村川緋杏が、2月5日、東京・ZeroBase渋谷で開催された「PontaパスStation 第2弾」PRイベントにアンバサダーとして登場した。このイベントはKDDIが主催し、約1,500万人が利用するサブスクリプションサービス「Pontaパス」（月額548円）のキャンペーン「あげすぎチャレンジ」第2弾を記念して開催される。参加者は2月6日から2月9日までの期間限定で、ZeroBase渋谷（東京都渋谷区道玄坂2-5-