フジ・メディア・ホールディングスの純利益が7割以上減る予想です。フジテレビの親会社、フジ・メディア・ホールディングスは、2025年3月までの1年間の業績予想について、純利益が前の年度と比べて73.6％減り、98億円になると発表しました。1月以降にフジテレビへのCM出稿の見合わせが相次いでいることなどが影響しました。また、営業利益も46.3％減り、180億円に下方修正しています。