キッコーマン食品は商品施策を通じ、高たんぱく・低糖質で食物繊維たっぷりな麺「大豆麺」シリーズの展開を強化する。麺の配合や製法を見直し麺のおいしさを向上させ、たんぱく質、糖質、食物繊維に関する情報がより分かりやすいパッケージデザインで提案する。同社は麺のみの「大豆麺 細麺 2人前」と「大豆麺 平麺 2人前」、麺とスープのセット「大豆麺 中華そば 醤油」を2月3日から全国で新発売。「大豆麺 中華そば ゆず塩」も2