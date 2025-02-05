³ÑÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æº£µ¨¤«¤éÍèµ¨¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÀáÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À(C)Getty Images2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÇF1¥­¥ã¥ê¥¢¤¬5Ç¯ÌÜ¤ò¿ô¤¨¤ë³ÑÅÄÍµµ£¤Ï¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤È¤Î·ÀÌó¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¥Û¥ó¥À¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤âº£µ¨¤¬ºÇ¸å¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢³ÑÅÄ¤¬5¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤âº¬¶¯¤¯Óñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÍ½Áª3°Ì¤Î¹¥Áö¤Ë³ÑÅÄÍµµ£¤â¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡ª¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È´¿´î¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦Îò»ËÅª½Ö´Ö