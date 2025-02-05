京都の世界遺産・二条城は、2025年3月14日(金)から4月13日(日)までの夜間限定で、桜のイマーシブアートイベント「ネイキッド ミーツ(NAKED meets) 二条城 2025 桜」を開催する。二条城に咲き誇る“桜”とアートの融合「ネイキッド ミーツ 二条城 2025 桜」では、二条城に咲く50種300本の桜と、クリエイティブカンパニー「ネイキッド(NAKED, INC.)」のアートが融合した“イマーシブな桜空間”を展開。なかでも注目は、重要文化財・