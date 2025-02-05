グリーン パークス(Green Parks)から、ディズニー・アニメーション映画『ピノキオ』をテーマにしたウェアやバッグが登場。2025年2月5日(水)より、全国のグリーン パークスなどで順次発売される。ピノキオやフィガロを描いたトップス1940年に公開されたディズニー・アニメーション映画『ピノキオ』の85周年を祝うオリジナルアイテムが、グリーン パークスよりお目見え。木でできた操り人形「ピノキオ」をはじめ、人形づくりの「ゼペ