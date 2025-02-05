全国の焼き芋を堪能できるフードフェス「品川やきいもテラス2025」が、2025年2月27日(木)から3月2日(日)まで、東京の品川シーズンテラスで開催される。全国の焼き芋が集まる「品川やきいもテラス」「品川やきいもテラス」は、全国の焼き芋や、さつまいもを使ったスイーツ＆グルメが集まる人気のフードフェス。焼き芋ブームを牽引した「元祖やきいもイベント」とも呼ばれ、2017年の初開催以来、累計20万人が参加してきた。2025年の