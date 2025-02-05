種牡馬として大活躍したフレンチデピュティ（父デピュティミニスター）が老衰のため、１月６日に死んでいたことが２月５日、関係者への取材で分かった。３３歳だった。現役時代は米国でＧ２の１勝を含む６戦４勝。現役引退後は米国で種牡馬入りし、０１年にＮＨＫマイルＣとジャパンカップダート（現在のチャンピオンズＣ）とＧ１・２勝を挙げたクロフネ、０１年のＪＢＣスプリントなどダート重賞級８勝のノボジャックなどを出