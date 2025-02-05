オン・ジャパンは2月6日より、マラソン向けレーシング シューズ「Cloudboom Strike(クラウドブーム ストライク)」(3万6,300円)の新カラー、ライムライト/ウォルフをアルペン・スポーツデポ一部店舗、スーパースポーツゼビオ一部店舗、アートスポーツ一部店舗、KOIKE SPORTS、RUN JOURNEY、downbeat RUNNINGで販売する。「Cloudboom Strike(クラウドブーム ストライク)」(3万6,300円)「Helion HF ハイパーフォーム」とフル カーボン