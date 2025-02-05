【モデルプレス＝2025/02/05】歌手でタレントの渡辺美奈代が2月5日までに、自身のオフィシャルブログを更新。手作りのパスタを披露し、注目が寄せられている。【写真】渡辺美奈代、夫リクエストの手作りパスタ◆渡辺美奈代、“夫リクエスト”手作りパスタ披露2月4日、「リクエスト」と題してブログを更新した渡辺。「もやしくん（夫の愛称）またまたリクエスト」と切り出し「気に入った海老トマトクリームパスタ」を作ったことを報