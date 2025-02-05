K-POPや韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。「나팔바지（ナパルパジ）」の意味知ってる？「나팔바지（ナパルパジ）」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、足長効果抜群のファッションアイテムです。いったい、「나팔바지（ナパルパジ）」はどういう意味なのでしょうか。