メ～テレ（名古屋テレビ） 新しい「中日ビル」が去年グランドオープンするなど、再開発が進む名古屋・栄エリア。5日、新たなスポットの内部が報道陣に公開されました。注目は、名古屋の街を見渡せるその”眺望”です。 名古屋の中心部、栄交差点わきで建設が進む「ザ・ランドマーク名古屋栄」。特徴は、その高さ。 完成時の高さは「中部電力ミライタワー」の180ｍを上回る約211ｍで、栄地区で最も