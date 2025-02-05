【新華社ウルムチ2月5日】中国新疆ウイグル自治区アクス地区庫車（クチャ）市で5日午前7時42分（日本時間同8時42分）、マグニチュード（M）5.0の地震があった。震源は北緯41.23度、東経83.74度で、深さは10キロ。現時点で死傷者の報告はない。同市は地震発生後、直ちに応急措置を取り、公安、消防、応急、住宅建設、保健衛生の各部門、電力提供会社、郷・鎮の応急チームなどから130人余りが動員され、被害状況の確認に当たった