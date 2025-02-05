去年7月の記録的大雨による浸水被害を受け、集団移転に向けた協議が進められている戸沢村蔵岡地区の住民を対象に村が実施したアンケートの結果、村内への移転を希望する世帯が67％を占めることが5日、明らかになりました。去年7月の大雨で、69世帯が住む集落全体が大規模な浸水被害を受けた戸沢村蔵岡地区。村は蔵岡地区の高台への集団移転を目指し、国や県と協議を進めています。村では、移転計画に住民の意向を反映させる