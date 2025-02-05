アメリカの対外支援業務を担当する国際開発庁は原則、すべての職員に休暇に入るよう指示しました。外国勤務の職員は30日以内にアメリカに帰国させます。国際開発庁を巡っては、トランプ大統領が「政府効率化省」のトップに起用した実業家のイーロン・マスク氏が閉鎖する方針を示しています。国際開発庁は4日、アメリカ東部時間の7日午後11時59分に全世界で休暇に入るよう指示しました。外国に赴任している職員は国務省と連