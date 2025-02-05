埼玉県八潮市の陥没の現場では、新しいスロープがまもなく完成する見込みです。しかし、救助を阻む新たな問題の“ボックスカルバート”。どのようにして取り除いていくのでしょうか。元東京消防庁レスキュー隊・田中章さんの解説です。