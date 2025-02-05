高松国税局は、建築現場の足場・仮設工事を営む徳島市の会社とその代表の男を、法人税など約3400万円を脱税したとして徳島地検に告発したと発表しました。告発されたのは、徳島市川内町の足場・仮設工事業の長谷部工業と、この会社の40歳の代表取締役の男です。高松国税局によりますと、長谷部工業は架空の外注加工費を計上するなどして、2020年12月期から2022年12月期にかけての所得約1億4300万円を隠し、法人税など約3400万円を