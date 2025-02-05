無許可で建物を建て営業していた札幌市南区の動物園「ノースサファリサッポロ」が、国道沿いに違法に看板を設置していたことがわかりました。運営会社は近く看板を撤去する方針です。札幌市南区の国道沿いには「ノースサファリサッポロ」の道順などを示す案内看板が掲げられています。北海道開発局によりますと、縦およそ１.５メートル・横およそ３メートルの看板が、少なくとも２００６年から５か所に設