偽装結婚の容疑で逮捕された男女に協力したとして、ペルー国籍の40代の男が警察に逮捕されました。 電磁的公正証書原本不実記録・同供用(偽装結婚)の疑いで逮捕されたのは、ペルー国籍で、静岡県富士宮市羽鮒の飲食店経営の男(46)です。 警察によりますと、ペルー国籍の男(27)と日本国籍の女(29)と共謀し、長期間の在留が可能となる日本人配偶者の資格を得るため、男女が結婚したように偽装し、2023年8月、富