民放連の遠藤龍之介会長元タレント中居正広さんと女性とのトラブルに端を発するフジテレビの問題を受け、民放連は5日、遠藤龍之介会長が辞意を表明したと発表した。遠藤氏はフジテレビ副会長も務めている。民放連によると、遠藤氏から同日「私が民放連会長を続けることは適切ではないと考えている。次期会長に職務を引き継げるようになった段階で会長職を退きたい」と申し出があったという。民放連は今後、次期会長の選定手続