スマートフォンでの確定申告を体験する日本競輪選手会千葉支部の選手ら＝5日午後、千葉市中央区昨年分の所得税の確定申告が17日から始まるのを前に、東京国税局千葉東税務署が5日、千葉市の自転車競技場でスマートフォンでの申告を呼びかけるイベントを開き、競輪選手が申告を体験した。参加したのは日本競輪選手会千葉支部長の中村浩士選手ら3人。中村選手は「選手をやりながらなので、税理士にほとんどお願いしていたが、（