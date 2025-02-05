通貨オプションボラティリティー１週間への高い需要が継続、ドル円１１％前後 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK10.909.9310.879.61 1MO9.738.0610.427.93 3MO9.927.7610.427.84 6MO9.837.6510.247.96 9MO9.767.6410.218.08 1YR9.677.6410.158.16 GBP/JPYAUD/USDUSD/CH