finalは、2月8日にステーションコンファレンス東京で開催される「冬のヘッドフォン祭 mini 2025」に出展。フラッグシップヘッドフォン「D8000 DC/D8000 DC Pro Edition」や、DITAブランドのIEM「Mecha」などの試聴展示を行なう。 finalブランドからは、2024年12月に発売されたフラッグシップヘッドフォンD series「D8000 DC/D8000 DC Pro Edition」の試聴展示を用意。finalの独自技術「AFDS：エアフィルムダンピングシス