北野武監督、俳優の浅野忠信、大森南朋が5日、都内で行われた北野監督・脚本、ビートたけし主演、Amazon MGMスタジオ製作のAmazon Original映画『Broken Rage（ブロークンレイジ）』（Amazonプライム会員向けの動画配信サービス「Prime Video」で2月14日から240以上の国や地域に配信）の配信記念記者会見に参加した。【集合ショット】豪華俳優が集結！ビシッとスーツ姿を披露した大森南朋＆北野武＆浅野忠信本作は、昨年9月の