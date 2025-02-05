「カーリング・日本選手権」（５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）１次リーグ最終戦が行われ、１８年平昌五輪、２２年北京五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレは、過去６度優勝を誇る中部電力を６−５で下し、初戦の黒星から３連勝で通算３勝１敗のＡブロック２位で２次リーグに進出した。ロコと同組だった昨年準Ｖの北海道銀行、Ｂブロックで無傷の４連勝を飾った強豪フォルティウスなどが順当に２次リーグ進出を決めた一方で、ロコに