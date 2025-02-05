今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、今晩の米１月ＡＤＰ雇用統計などに左右されそうだ。予想レンジは１ドル＝１５２円７０～１５４円００銭。 この日は、日銀の追加利上げ観測が強まったことを背景に１５３円前半へ大幅な円高が進行した。昨年１２月中旬以来、１カ月半ぶりの水準となった円高が一段と進行するかが焦点となりそうだ。今晩は米ＡＤＰ雇用統計や米１月ＩＳＭ非製造業景況指数が発表され