横浜FCは5日、2025シーズンのキャプテンおよび副キャプテンが決まったことを発表した。キャプテンは北海道コンサドーレ札幌から完全移籍加入したMF駒井善成(32)に決定。副キャプテンはMFユーリ・ララ(30)、FW小川慶治朗(32)、GK市川暉記(26)、DF岩武克弥(28)の4選手が務める。横浜FCは昨季J2リーグ戦で2位に入り、1年でのJ1復帰を達成。今季は四方田修平監督体制4シーズン目となる。以下、キャプテン&副キャプテンのクラ