【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■『AWAKE』にはミセス大森元貴が手掛けた「AlwayS」、PEANUTSの75周年アンバサダーソング「Buddy Buddy」などを収録！ NiziUの1stミニアルバム『AWAKE』が2月5日にリリースされた。 2024年7月にリリースされた1st EP『RISE UP』以来の最新作となる本作には、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が作詞・作曲・プロデュースを手掛けた珠玉のバラード「AlwayS」、