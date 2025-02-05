MLB公式サイトは4日（日本時間5日）、「過小評価ベストナイン」を発表。アンソニー・カストロビンス記者よる恒例企画で、「過去5年間オールスター・ゲーム選出なし」「MVP、サイ・ヤング賞、新人王の受賞経験なし」「シルバースラッガー賞とゴールドグラブ賞の受賞経験なし」などの条件を満たす選手たちの中から選ばれる。今回もラーズ・ヌートバー外野手（カー