【ソウル聯合ニュース】韓国と日本が今年６月に国交正常化６０周年を迎えることを記念し、ソウルと東京を象徴するランドマークのＮソウルタワーと東京タワーを同時にライトアップするイベントが１５日に開かれる。韓国外交部が５日、伝えた。１５日夕に外交部はＮソウルタワーで、日本の外務省は東京タワーでそれぞれ点灯式を行うという。Ｎソウルタワーでは金烘均（キム・ホンギュン）第１次官、水嶋光一駐韓日本大使に