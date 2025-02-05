初代受賞者となった米カリフォルニア大サンディエゴ校のキアナ・アラン准教授（中央）＝5日午前、東京都港区ソニーと英科学誌ネイチャーは5日、科学技術分野で画期的な研究を先導した女性研究者に贈る「ソニー・ウィメン・イン・テクノロジー・アワード・ウィズ・ネイチャー」の初代受賞者に、人工知能（AI）とセンサー技術を組み合わせ、がんなどの発見に取り組む米カリフォルニア大サンディエゴ校のキアナ・アラン准教授ら海外