餃子の王将が14日から26品目を値上げします。値上げ幅は東日本と西日本で異なりますが、東日本では餃子が341円から363円に、チャーハンが627円から693円に、天津飯は671円から737円になります。値上げは14日からで、原材料費などの高騰を要因に上げています。