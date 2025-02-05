5日正午ごろ、アメリカ軍のF35戦闘機2機が愛媛県の松山空港に緊急着陸しました。パイロットから「燃料が枯渇している」と連絡があったということです。緊急着陸によるけが人はなく、民間機の離着陸に大きな影響はないということです。