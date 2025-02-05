核兵器禁止条約第3回締約国会議が3月、米国で開かれる。世界の核被害者の援助などについて話し合う予定で、条約に署名・批准していない日本にもオブザーバーとして参加を求める声が根強い。会議を前に、国内外の核問題の専門家や市民らが「核兵器をなくす国際市民フォーラム」を8、9日、東京都内で開く。日本被団協の田中熙巳代表委員=2024年12月24日午後3時3分、東京都千代田区の日本記者クラブ、上田幸一撮影フォーラムの冒