【モンスターハンターワイルズ】 2月28日 発売予定 価格：9,900円～ カプコンは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用ハンティングアクション「モンスターハンターワイルズ（モンハンワイルズ）」のオープンβテスト（OBT）に関する注意事項を公開した。 本作は発売に先駆けてOBTが実施されており