【藤田ことね 「Spring」トレーナー】 5月中旬 発売予定 基本予約受付期間：～2月23日 価格：19,950円 コスパは、Android/iOS用アイドル育成シミュレーション「学園アイドルマスター」の新グッズ「藤田ことね 『Spring』トレーナー」を5月中旬に発売する。価格は19,950円。通販を含むコスパオ