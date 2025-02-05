株式会社ハムスターは本日2月5日、Nintendo Switch＆PS4向けにアーケードゲームの名作を忠実に再現する「アーケードアーカイブス」から新規コンテンツ『メルヘンメイズ』を配信することを発表。配信日は2月6日で、価格はNintendo Switch版が838円（税込）、PS4版が837円（税込）となっている。【写真】主人公・アリスが鏡の国を冒険『メルヘンメイズ』スクショ本作は、1988年にナムコ（現：バンダイナムコエンターテインメン