創業120余年の老舗店がオープンした器が主役のカフェ長い歴史を持つ琉球漆器店首里城から徒歩7分ほどのところにお店を構える「角萬漆器」は創業120余年を超える琉球漆器最古の老舗店。広々とした店内には高級な琉球漆器がずらり店内には沖縄の県花である「デイゴ」や「シタマキ（エゴノキ）」「センダン」などの木材を使い、職人がひとつひとつ手作りし、模様を入れた琉球漆器がディスプレイされています。少しずつ買い揃える人も