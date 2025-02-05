「Vietnam Festival Next Culture Day 2025」 って、どんなイベント？2008年のスタート以来、日本最大級の日越交流イベントとして親しまれている「ベトナムフェスティバル」。2025年はさらに進化し、新しいベトナムの魅力を紹介するイベントの第一弾として、「Vietnam Festival Next Culture Day 2025」が開催されます。急成長を遂げるベトナムの「今」と「未来」にフォーカスし、伝統と現代が融合した新しいベトナムカルチャーを