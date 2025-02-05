実業家の〝ホリエモン〟こと堀江貴文氏が５日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。中学校の制服無償化の動きに対して、〝そもそも論〟として制服自体を「やめる」動きにならないのかと指摘した。 【写真】役満ボディ・岡田紗佳のセーラー服姿 堀江氏は、東京都品川区が2026年度の新入生からを対象に、所得制限を設けず、区立中学校の制服を無償化することが分かったという報道を引