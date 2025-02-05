監査請求の書類提出岡山県庁2024年12月 岡山県議会議員2人が行った海外視察はともに「観光旅行だった」として市民団体が行った住民監査請求について、県の監査委員が棄却しました。 岡山市のNPO法人「市民オンブズマンおかやま」は、民主・県民クラブに所属する県議が2023年行ったアメリカとイギリス領ヴァージン諸島への視察と、自民党岡山県議団に所属する県議が2024年行った台湾への視察は、ともに観光旅行だ