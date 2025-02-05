小児がん治療支援チャリティーライブ『LIVE EMPOWER CHILDREN 2025 LIVE TOUR IN HOSPITAL』が5日、東京都立小児総合医療センターで行われた。【集合ショット】Da-iCE花村想太＆大野雄大ら豪華メンバーが登場した小児がん治療支援チャリティーライブエイベックス・ヘルスケアエンパワー合同会社が支援する小児がん基金一般社団法人「Empower Children」主催の「LIVE EMPOWER CHILDREN」では“エンタテインメントは、子どもたち